Algeria, Tebboune rimpasta parzialmente il governo

ALGERI - Il Presidente algerino ha parzialmente rimpastato il governo, rinnovando la fiducia al Primo Ministro Nadir Larbaoui, che poco prima aveva rassegnato le proprie dimissioni. Lo ha annunciato alla Tv di Stato, Samir Aggoune, portavoce ufficiale della presidenza algerina.



Forse il cambiamento più significativo nel governo è stata la nomina del Capo dell'Esercito algerino, il Tenente Generale Saïd Changriha, a ministro delegato al ministro della Difesa Nazionale.



Inoltre, sono stati mantenuti la maggior parte dei ministri di settori importanti e strategici, come Ahmed Attaf per gli Affari esteri, Mohamed Arkab per l'Energia e le Miniere, Brahim Merad per gli Interni e Laziz El Fayed per le Finanze, mentre Lotfi Boujemaa è stato nominato ministro della Giustizia, in sostituzione di Abderrachid Tabi.



La mossa di Tebboune ha riguardato anche il portafoglio dell'Industria: l'ex ministro Ali Aoun, che ha suscitato grandi polemiche nel Paese, in particolare per il dossier auto e per le accuse di corruzione rivolte ai membri della sua famiglia, è stato sostituito da Seif Ghreib.



Il presidente della Federcalcio, Walid Sadi, è stato designato ministro dello Sport, in sostituzione di Abderrahman Hammad.





