Borrell, 'a Gaza i bimbi vittime più comuni, senza parole'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 18 NOV - "Non ci sono più parole per definire quello che sta accadendo a Gaza, le ho finite. Il 70% dei morti a Gaza sono donne o bambini, l'età più comune delle vittime sono bambini sotto i 9 anni. Presenterò ai miei colleghi una proposta sul dialogo politico con Israele nel quadro del Consiglio di Associazione e una sul non commerciare i prodotti che vengono dai territori occupati". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell arrivando al Consiglio Esteri.(ANSAmed).

