Controversa elezione presidente Alto Consiglio Stato in Libia

(ANSAmed) - TUNISI, 13 NOV - I membri dell'Alto Consiglio di Stato (Hcs), una sorta di Senato con sede a Tripoli, hanno eletto presidente Mohamed Takala in una sessione presieduta dal primo vice presidente Masoud Obeid, con circa 70 membri. Lo riporta il The Libya Observer, ricordando che la riunione, che ha avuto luogo ieri, ha visto l'assenza del rivale di Takala, Khalid Al-Mishri, e di un gran numero dei suoi sostenitori, mentre Takala ha visto come concorrenti Idris Abu Fayed e Naima Al-Hami. Nella stessa sessione, 49 membri hanno eletto Masoud Obeid come primo deputato del consiglio, e 42 membri hanno eletto Musa Faraj come secondo deputato. Da parte sua, Al-Mishri ha rifiutato di riconoscere questi risultati, considerando la rielezione di Takala inutile e un modo per rafforzare l'attuale divisione, scrive il The Libya Observer.Adel Karmous, membro del Consiglio ha affermato che la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha informato Takala della necessità di tenere una sessione con la partecipazione di tutti i membri del consiglio, per ottenere un consenso più ampio, descrivendo quella di ieri come rappresentativa di un unico spettro politico all'interno dell'Hcs. Karmous ha confermato in un comunicato che un gran numero di membri del Consiglio ha boicottato la riunione per protestare contro il modo in cui è stata gestita e richiesta, sottolineando che la magistratura sta ancora esaminando la controversia sui risultati della sessione dello scorso agosto e non l'ha ancora risolta. Secondo Karmous la sessione di ieri è illegale a causa della mancanza di un quorum legale che richiede la partecipazione della metà dei membri +1, poiché hanno partecipato 70 membri su 144. (ANSAmed).

