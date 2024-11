L'Algeria autorizza nuovamente le importazioni dalla Spagna

(ANSAmed) - ALGERI, 08 NOV - Dopo quasi due anni e mezzo di blocco dovuto al sostegno di Madrid al Marocco sulla questione del Sahara occidentale, l'Algeria ha nuovamente autorizzato le importazioni dalla Spagna. È quanto emerge da una circolare della Banca d'Algeria inviata a tutte le banche autorizzate del Paese e consultata dall'ANSA.Nello specifico la Banca d'Algeria ha nuovamente assoggettato le importazioni dalla Spagna alla legge sui cambi e sulle monete, che autorizza il trasferimento di valute all'estero. Con questa misura, Algeri ha così ripristinato la situazione precedente, ovvero la "normalità", ponendo fine all'eccezione in vigore dal giugno 2022 in base a un'altra circolare emessa dall'Associazione professionale delle banche e delle istituzioni finanziarie algerine, che aveva imposto una sospensione quasi totale delle importazioni dalla Spagna.L'embargo commerciale era stato avviato in seguito a una virata della posizione del governo di Madrid sul conflitto del Sahara Occidentale e all'annuncio di Pedro Sanchez, nel marzo 2022, di sostenere la proposta di autonomia avanzata da Rabat diversi anni fa come soluzione alla questione."Ai sensi della normativa vigente in materia di cambi, le banche intermediarie autorizzate devono garantire la regolarità delle operazioni di commercio estero e di cambio che gestiscono", si legge nel documento che torna ad autorizzare le importazioni spagnole in Algeria."A questo proposito, le banche intermediarie autorizzate devono tenere conto del fatto che le operazioni di domiciliazione bancaria per il commercio estero da e verso la Spagna devono essere gestite in conformità con la normativa vigente in materia di cambi", evidenzia ancora la Banca centrale algerina. (ANSAmed).

