Nuova presidente all'Associazione donne democratiche tunisina

(ANSAmed) - TUNISI, 4 NOV - L'Associazione tunisina delle donne democratiche (Atfd) ha eletto il nuovo esecutivo al termine del suo 14mo congresso, dal tema 'Femministe nella Resistenza, femministe nella solidarietà'.La nuova presidente è Raja Dhamani che succede a Neila Zoghlami. Lo rende noto la stessa Atfd, una delle principali realtà associative nella difesa dei diritti delle donne in Tunisia. Al congresso hanno partecipato diversi membri dell'Atfd e sostenitrici dei diritti delle donne provenienti dalla Tunisia e dall'estero."Durante l'evento, è stata data la parola alle voci femminili provenienti dal Libano e dalla Palestina che hanno parlato delle loro sofferenze durante la guerra e delle loro dolorose esperienze che non sono state raccontate finora", ha affermato Neila Zoghlami, sottolineando come "in tempi di crisi, le donne sono le più colpite dai conflitti. Sono loro a pagare il prezzo più alto". Zoghlami ha affermato che "le donne in Tunisia sono la dimostrazione della perseveranza e del sacrificio. Ciò è chiaramente dimostrato dagli enormi sforzi compiuti dalle contadine per garantire la sicurezza alimentare a livello nazionale". Il segretario generale del sindacato Ugtt, presso la cui sede si è svolto l'evento, Noureddine Tabboubi ha sottolineato che l'Atfd ha acquisito una notevole esperienza nella difesa e nella promozione dei diritti delle donne.(ANSAmed).

