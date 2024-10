Tunisia: amb. Prunas a cerimonia di chiusura del progetto Nebni

(ANSAmed) - TUNISI, 30 OTT - L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha partecipato alla cerimonia di chiusura del progetto 'Nebni', finanziato dalla Cooperazione italiana e attuato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Tunisia (Oim). Lo ha reso noto la Rappresentanza diplomatica italiana in Tunisia sui propri canali social scrivendo che "il sostegno dei giovani tunisini attraverso iniziative concrete è al centro del partenariato tra Italia e Tunisia".Il progetto Nebni, che ha interessato i governatorati di Monastir, Gafsa, Tozeur e Kairouan, è dedicato a migliorare le prospettive dei giovani, offrendo alternative alla migrazione irregolare attraverso azioni di animazione e sensibilizzazione ed il supporto all'occupazione e all'imprenditorialità.Finanziato dalla Cooperazione Italiana con un budget di 500.000 euro e realizzato dall'Oim in partenariato con il ministero tunisino della Gioventù e dello Sport e il ministero del lavoro e della Formazione Professionale, il progetto è un pilastro importante del sostegno italiano alla gioventù tunisina.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA