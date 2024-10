(ANSAmed) - RABAT, 28 OTT - Preoccupazione in Marocco per il bastone di sostegno con il quale ieri il re Mohammed VI del Marocco si è mostrato in pubblico, nel corso della visita ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron, a Rabat.L'immagine diffusa subito via social ha suscitato un'ondata di commozione e ansia.Secondo fonti vicine al palazzo reale il re sarebbe "costretto a usare il bastone per una contrattura muscolare provocata dall'infiammazione del nervo sciatico".

