Sisi, 'a Gaza e in Libano violazioni diritto internazionale'

(ANSAmed) - MOSCA, 24 OTT - "I doppi standard nell'attuale ordine mondiale" e "le violazioni del diritto internazionale" hanno portato a "disastri umanitari senza precedenti nella Striscia di Gaza e in Libano e ad un'ulteriore espansione del conflitto internazionale". Lo ha affermato il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, intervenendo al vertice allargato dei Brics a Kazan, al quale partecipano una quarantina di Paesi e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. La comunità internazionale "deve ora fare ogni sforzo possibile per contenere questa pericolosa escalation ed evitare che si trasformi in una guerra regionale", ha aggiunto Sisi, citato dalla Tass. (ANSAmed).

