Macron annuncia 100 milioni di euro per il Libano, la Germania 96

(ANSAmed) - PARIGI, 24 OTT - Il presidente francese, Emmanuel Macron, aprendo la conferenza internazionale di sostegno alla popolazione e alla sovranità del Libano a Parigi, ha annunciato un aiuto di 100 milioni di euro per il Paese dei Cedri. Tornando ad invocare ''al più presto'' un cessate il fuoco, Macron ha garantito che la Francia resterà al fianco del Libano, "sia nell'emergenza" sia nella ricostruzione di un Paese "libero, sovrano, capace di far prevalere l'interesse nazionale sulle divisioni che lo logorano". E' ''necessario che la guerra degli altri non venga importata in Libano", avverte Macron, esprimendo la ''volontà che il Libano esca più forte dalle prove che sta attraversando oggi''.

Nel corso del suo discorso di apertura alla conferenza Macron ha ammonito che la guerra tra Israele e Hezbollah ''deve cessare al più presto''. Bisogna ''dimostrare che il peggio non è mai scritto e bisogna permettere ai libanesi di riprendere il controllo del loro destino".

L'obiettivo della conferenza lungo le rive della Senna è raccogliere circa 500 milioni di euro per venire in aiuto agli sfollati libanesi.

''Il Libano si appella alla comunità internazionale affinché sia unita e sostenga gli sforzi per porre fine alle aggressioni in corso e metta in atto un cessate il fuoco immediato'': lo ha detto il premier libanese, Najib Mikati, intervenendo alla conferenza. ''La risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, così come scritta attualmente, resta la pietra miliare della stabilità e della sicurezza nel sud del Libano", ha proseguito il premier di Beirut, aggiungendo che ''l'attuazione completa ed immediata di questa risoluzione da parte di Libano e Israele tutelerà la sovranità e l'integrità territoriale del Libano e garantirà una sicurezza al nostro confine meridionale che possa consentire alle comunità sfollate di rientrare nelle loro regioni".

In occasione della conferenza internazionale sul Libano in corso a Parigi, il governo tedesco si è impegnato “a fornire un totale di 96 milioni di euro in finanziamenti aggiuntivi per affrontare la crisi nel Paese”.

“L'obiettivo è quello di raggiungere gli sfollati interni e di garantire la stabilità sociale, economica e istituzionale del Libano”, hanno scritto in un comunicato stampa congiunto i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Economica.

