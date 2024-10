(ANSAmed) - ROMA, 22 OTT - La nave Libra, quella che ha portato nei giorni scorsi i migranti in Albania nell'ambito del protocollo con l'Italia, è ancora ferma ad Augusta, in Sicilia.L'imbarcazione della Marina Militare sosta in porto da giorni, dopo aver raggiunto le acque italiane poche ore dopo le operazioni di sbarco a Shengjin. Successivamente, tempo permettendo, dovrebbe riposizionarsi in una zona poco fuori dalle acque territoriali a sud di Lampedusa, a disposizione del ministero dell'Interno. Sarà quindi il Viminale a disporre eventuali altri trasporti o attività in base alle esigenze e agli eventi. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA