Tajani, 'in Libano serve una zona cuscinetto con più Unifil'

(ANSAmed) - ROMA, 21 OTT - A Netanyahu e Katz "ho detto la nostra soluzione per il Libano e ho trovato orecchie attente: rafforzare l'esercito libanese che viene già addestrato dal contingente italiano nel porto di Beirut, l'elezione del presidente della Repubblica libanese e la creazione di un cuscinetto Unifil con più uomini e maggior potere e regole di ingaggio diverse tra la frontiera e il fiume, e più a nord truppe dell'esercito regolare libanese e più in là Hezbollah".Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Gerusalemme."Abbiamo ottenuto assicurazioni dal premier Netanyahu e dal ministro Katz che Israele farà di tutto per garantire l'incolumità dei nostri militari dell'Unifil", ha proseguito Tajani aggiungendo che gli è stato "garantito che non c'è mai stata alcuna decisione da parte delle autorità israeliane contro l'Unifil". (ANSAmed).

