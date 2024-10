Il presidente della Tunisia Saied giura davanti al Parlamento

TUNISI - Rieletto il 6 ottobre scorso con il 90,67% delle preferenze il presidente tunisino Kais Saied, al suo secondo mandato, ha giurato oggi davanti al Parlamento e al Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti.

"Siamo determinati ad affrontare ogni sfida e superare ogni ostacolo. Non perderemo questa storica opportunità di soddisfare le legittime aspettative del popolo tunisino", ha detto Saied ai presidenti delle due Camere, Brahim Bouderbala e Imed Derbali, e a tutti i deputati in diretta tv. "Lavoreremo duramente e instancabilmente per rispondere al meglio alle aspirazioni del popolo tunisino e raggiungere i veri obiettivi della rivoluzione, che è andata fuori rotta per diversi anni", ha aggiunto. "Questa responsabilità, che tutti abbiamo assunto, richiede sforzi intensificati in tutti i settori affinché il popolo tunisino possa vivere liberamente e con dignità in uno Stato sovrano".

"Il dovere richiede di rendere omaggio a tutti coloro che si sono sacrificati per l'indipendenza del Paese, ma anche a coloro che hanno liberato il Paese dai traditori, ai ladri, ai tiranni e a coloro che speravano di far implodere il Paese e di dislocarlo. Il popolo sovrano ha detto la sua ultima parola in completa libertà il 6 ottobre 2024".

Saied si è imposto lo scorso 6 ottobre contro due soli rivali, Ayachi Zammel, un industriale liberale di 47 anni sconosciuto al grande pubblico che ha ottenuto il 7,35%, e Zouhair Maghzaoui, 59 anni, ex deputato della sinistra panarabista, terzo con il 1,91% delle preferenze.

Alla cerimonia di giuramento hanno partecipato anche il primo ministro, il mufti della Repubblica, membri del governo, nonché l'arcivescovo della Chiesa cattolica di Tunisi e il rabbino capo della comunità ebraica di Tunisi.





