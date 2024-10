Riunione Hamas-Fatah al Cairo, tra i temi la riconciliazione

(ANSAmed) - IL CAIRO, 09 OTT - La riunione tra Fatah e Hamas al Cairo si baserà su quattro pilastri "alla luce dell'impegno dell'Egitto verso la causa palestinese come questione di sicurezza nazionale": lo spiega Tarek Fahmy, accademico egiziano specializzato in relazioni internazionali e nelle questioni israeliane e palestinesi citato da Asharq Al-Awsat. Secondo Fahmy, questi "pilastri" includono il completamento da parte del Cairo delle proprie mosse nei confronti delle fazioni palestinesi alla luce di quanto emerso nei precedenti incontri inter-palestinesi. C'è poi un tentativo di ottenere una riconciliazione palestinese; la presentazione di una visione per il periodo di transizione post-elettorale americano al fine di affrontare qualsiasi possibile "futura intransigenza israeliana, e la formazione di un governo in cui l'Autorità Palestinese abbia una presenza", sintetizza il giornale saudita. (ANSAmed).

