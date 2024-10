Marocco, 'non siamo parte della decisione Ue su Polisario'

(ANSAmed) - ROMA, 04 OTT - Dura reazione del Marocco alla decisione della Corte di giustizia europea, che ha sospeso l'accordo di pesca e agricolo con Rabat, perché "ha violato il diritto all'autodeterminazione della popolazione del Sahara occidentale". Il ministro degli Esteri, Nasser Bourita, ha risposto con un comunicato: "Il Marocco non è parte in questa vicenda, che riguarda da un lato l'Unione Europea, e dall'altro il "polisario" sostenuto dall'Algeria. Il Marocco non ha partecipato a nessuna delle fasi di questa procedura". Ma aggiunge che "il contenuto di questa decisione contiene evidenti errori giuridici e sospetti errori di fatto", e quindi "ciò denota nella migliore delle ipotesi una totale ignoranza della realtà del caso, se non una palese parzialità politica. In questo slancio, sostiene il ministero, "la Corte si è perfino permessa di sostituirsi agli organi competenti dell'Onu e di contraddire le loro posizioni e approcci ormai consolidati".Secondo il comunicato stampa, "il Marocco chiede che il Consiglio, la Commissione europea e gli Stati membri dell'Ue adottino le misure necessarie per rispettare gli impegni internazionali, preservare i risultati del partenariato e fornire al Marocco la sicurezza giuridica di cui ha bisogno".Per questi motivi, si legge nel comunicato, "il Marocco ribadisce la sua ferma posizione di non sottoscrivere alcun accordo o strumento giuridico che non rispetti la sua integrità territoriale e l'unità nazionale". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA