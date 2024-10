Studio: in Tunisia economia in crisi mette a rischio democrazia

ROMA - Il panorama politico della Tunisia sta subendo un pericoloso cambiamento. Un tempo celebrata come storia di successo democratico della Primavera araba, la Tunisia affronta ora la cupa possibilità di ricadere nell'autoritarismo, secondo un recente studio di Democracy News Alliance che sottolinea come con l'avvicinarsi delle elezioni del 6 ottobre 2024, gli analisti avvertono che il presidente Kaïs Saïed potrebbe rafforzare la sua presa sul potere, minacciando di invertire le conquiste duramente conquistate grazie alla "Rivoluzione dei gelsomini" del 2011. Ma cosa ha portato la Tunisia al punto dove si trova? E perché la stagnazione economica ha soffocato le sue aspirazioni democratiche? I ricercatori dietro un nuovo rapporto del Berggruen Governance Index (Bgi) analizzano cosa è successo e cosa potrebbe succedere dopo. Verso la fine del 2010, in Tunisia scoppiarono proteste di massa, preparando il terreno per la Rivoluzione dei gelsomini. Questo movimento, innescato dalle proteste pubbliche contro il governo autocratico di Ben Ali, divenne la scintilla per la Primavera araba più ampia che travolse il Nord Africa e il Medio Oriente. Mentre molte nazioni vicine sperimentarono presto una guerra civile o una controrivoluzione, la Tunisia si distinse come un faro di speranza. Entro il 2021, la Tunisia consolido' la sua posizione come una delle poche democrazie della regione. Tuttavia, sotto la superficie, rimasero irrisolte le sfide economiche, gettando le basi per una crisi in fermento. Nonostante le conquiste politiche, le difficoltà economiche della Tunisia non sono state risolte dopo la rivoluzione. Dal 2010 in poi, mentre la democrazia prosperava, la fornitura di beni pubblici come istruzione, sanità e infrastrutture è rimasta fiacca. La crescita economica è rimasta stagnante, come evidenziato dalle deludenti tendenze del Pil pro capite della Tunisia e dal preoccupante aumento della disoccupazione e della povertà.



L'emigrazione è cresciuta costantemente. La stabilità politica non si è tradotta in prosperità economica e l'incapacità di fornire benefici materiali alla popolazione ha eroso la fiducia nelle istituzioni democratiche. La disillusione si è diffusa quando i cittadini hanno dovuto affrontare le stesse difficoltà sotto un nuovo sistema politico. Secondo il rapporto, condotto dai ricercatori della Luskin School of Public Affairs presso l'Università della California di Los Angeles (Ucla), del Berggruen Institute di Los Angeles e della Hertie School, un'università di Berlino, in Germania, la stagnazione economica è radicata in fattori sia interni che esterni. Internamente, la governance della Tunisia ha lottato per stabilizzare un'economia post-rivoluzione. Esternamente, un calo degli investimenti diretti esteri ha esacerbato la situazione, poiché gli investitori sono diventati diffidenti nei confronti del fragile ambiente politico della Tunisia. Il rapporto basato sul Bgi mostra che gli Ide, che avevano raggiunto il picco di quasi il 9,5% del Pil sotto Ben Ali, sono crollati dopo la rivoluzione, contribuendo al deterioramento dell'economia tunisina. L'attuale presidente Kaïs Saïed, un professore di legge salito alla ribalta su un'ondata populista, si è assicurato la vittoria alle elezioni del 2019 segnando un cambiamento nella traiettoria politica della Tunisia. Sebbene inizialmente celebrato per aver sfidato l'élite, Saïed iniziò presto a erodere le fondamenta democratiche che lo avevano portato al potere. Nel 2021, Saïed sospese il parlamento in quello che molti definirono un "auto colpo di stato". Un anno dopo, un referendum costituzionale espanse ulteriormente i suoi poteri a spese del ramo legislativo, alimentando i timori di un ritorno all'autoritarismo. Le organizzazioni per i diritti umani hanno lanciato l'allarme sul suo crescente ricorso alla repressione, l'incarcerazione dei leader dell'opposizione e le violente repressioni sui migranti. Secondo lo studio, la democrazia tunisina, un tempo lodata, ora è sull'orlo del baratro. La repressione politica sotto il governo di Saïed sta dando il tono alle prossime elezioni del 2024, che gli analisti prevedono saranno una mera formalità per legittimare la sua continua presa sul potere. Secondo i rapporti di Human Rights Watch, i gruppi di opposizione affrontano gravi restrizioni e un candidato sta persino conducendo la sua campagna dalla prigione. La crescente repressione è particolarmente allarmante in quanto la Tunisia è alle prese con una crisi economica sempre più profonda. Il rifiuto da parte del governo di un prestito del Fondo monetario internazionale da 2 miliardi di dollari USA nel 2023, criticato dal presidente Saïed come un "dettame", è stato ampiamente visto come una mossa populista. Tuttavia, il rifiuto ha ulteriormente isolato la Tunisia da un vitale sostegno finanziario internazionale, lasciandola in difficoltà nell'affrontare i suoi problemi economici. Mentre i cittadini sopportano la crescente disoccupazione, l'inflazione e l'insicurezza alimentare, le prospettive di una ripresa democratica sembrano scarse. uation in Tunisia offre una dura lezione sulla relazione tra democrazia e sviluppo economico. Secondo il Berggruen Governance Index, i paesi con democrazie più forti spesso godono di standard di vita più elevati. Tuttavia, nel caso della Tunisia, la democrazia non è riuscita a fornire i dividendi economici attesi. Questo fallimento è dovuto in parte alle difficoltà intrinseche affrontate dalle democrazie in via di sviluppo, dove la pressione pubblica per il consumo immediato può ostacolare gli investimenti a lungo termine necessari per una crescita sostenibile. Inoltre, l'incertezza economica in Tunisia ha scoraggiato gli investitori stranieri. Lo stato precario dell'economia tunisina ha avuto conseguenze dirette per i suoi cittadini. L'occupazione vulnerabile è in aumento e la quota di individui denutriti è tornata a livelli mai visti dalla rivoluzione. La crisi economica ha alimentato il malcontento sociale e senza soluzioni chiare in vista, il paese rischia ulteriore instabilità. La situazione in Tunisia illustra una sfida più ampia che le democrazie emergenti di tutto il mondo devono affrontare: la necessità di realizzare sia riforme politiche che progressi economici, scrivono i ricercatori nel loro rapporto. Quando i governi non riescono a migliorare gli standard di vita, i cittadini possono diventare disillusi dalla democrazia, creando un'apertura per i leader autoritari per consolidare il potere.

