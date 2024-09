Sanchez con Abu Mazen, 'urgente porre fine alla guerra a Gaza'

(ANSAmed) - MADRID, 19 SET - "Sottolineiamo ancora una volta l'urgenza di porre fine alla guerra a Gaza in maniera immediata.Non possiamo restare impassibili davanti alla sofferenza di migliaia e migliaia di innocenti, fondamentalmente donne e bambini. Non dobbiamo normalizzare la distruzione e la violenza". E' l'appello lanciato dal premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa, assieme al presidente palestinese Abu Mazen, nel primo incontro da quando la Spagna ha riconosciuto lo Stato di Palestina, lo scorso 28 maggio.Il premier socialista ha fatto appello a una de-escalation del conflitto nella regione. "Oggi il rischio di escalation aumenta pericolosamente in Libano. Dobbiamo quindi lanciare un nuovo fermo appello alla moderazione, alla riduzione dell'escalation e alla coesistenza pacifica e alla pace" fra Israele e Palestina, ha detto il premier.Sanchez ha dato "il più cordiale benvenuto al presidente dello Stato di Palestina", con il quale ha avuto un colloquio di un'ora. (ANSAmed).

