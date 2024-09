Blinken, 'con l'Egitto c'è una cooperazione strategica'

IL CAIRO - "Il dialogo strategico conferma l'impegno di Egitto e Stati Uniti a continuare a rafforzare le loro relazioni di cooperazione", "Le relazioni tra Egitto e Stati Uniti sono più importanti e necessarie che mai" e "l'Egitto è un partner indispensabile per raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza": lo scrive su X l'emittente pubblica egiziana "al-Qaera News" citando il segretario di Stato americano Antony Blinken nella conferenza stampa congiunta al Cairo con il suo omologo egiziano Badr Abdelatty.



"Gli Stati Uniti sostengono gli sforzi egiziani nei programmi di riforma economica" e "accogliamo con favore le misure egiziane nel campo dei diritti umani", ha detto Blinken secondo la sintesi della tv. "Gli Stati Uniti sostengono gli sforzi dell'Egitto per riformare la propria economia al fine di diventare più competitiva", è un'altra dichiarazione del capo della diplomazia statunitense.



"Apprezziamo gli sforzi egiziani volti a raggiungere un accordo che garantisca la liberazione dei detenuti nella Striscia di Gaza" e "sottolineiamo l'importanza del nostro partenariato con l'Egitto per affrontare le sfide che la regione deve fronteggiare", ha dichiarato ancora Blinken.



Il Segretario di Stato Usa ha sottolineato che un cessate il fuoco per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza è il modo migliore per impedire ulteriori escalation in Medio Oriente. "Sappiamo tutti che un cessate il fuoco è la migliore possibilità per affrontare la crisi umanitaria a Gaza e i rischi per la stabilità regionale", ha affermato durante la conferenza stampa. Un "cessate il fuoco a Gaza faciliterà la conclusione di un accordo tra il Libano e Israele, e tutte le parti devono astenersi da qualsiasi escalation", scrive su X la tv pubblica egiziana Al Qaera sintetizzando dichiarazioni di Blinken.



"Abbiamo discusso dell'importanza di portare a termine questo accordo, qualcosa che continueremo a perseguire con i nostri omologhi del Qatar," ha detto Blinken parlando assieme al collega egiziano Abdelatty. "Le questioni in sospeso nell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza devono essere risolte per attuare l'accordo di scambio dei detenuti", ha ricordato Blinken secondo un messaggio su X della tv egiziana al-Qaera News.



Dal canto suo, sempre secondo i messaggi dell'emittente su X, Abdelatty ha riferito che con il capo della diplomazia americana "abbiamo discusso della questione della stabilità in Medio Oriente e dell'importanza di liberare la regione dalle armi di distruzione di massa". "Esiste un accordo tra le posizioni egiziana e americana sulla necessità di attuare un cessate il fuoco immediato a Gaza e di fermare il bagno di sangue dei civili palestinesi", ha riferito ancora il ministro il quale ha confermato "la necessità di raggiungere rapidamente un accordo per liberare i detenuti a Gaza e fornire ulteriori aiuti" umanitari alla Striscia.





