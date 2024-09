Il Direttore Affari Politici della Farnesina Ferrara ad Abu Dhabi

ROMA - In missione ad Abu Dhabi per consultazioni diplomatiche, il Direttore Generale per gli Affari Politici del ministero degli Esteri, Pasquale Ferrara, tra l'altro ha visitato la Casa della Famiglia Abramitica, simbolo architettonico dei valori di tolleranza e dialogo interreligioso, inaugurata nel febbraio 2023. La struttura, progettata dall'architetto David Adaye, costruita sull'isola di Saadiyat, si compone di una moschea, di una sinagoga e di una chiesa unite tra loro da fondamenta uniche intorno a un giardino.





