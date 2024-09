Al-Sisi vede Erdogan, 'nuova amicizia tra Ankara e il Cairo'

ISTANBUL - "La mia visita di oggi e la precedente visita a Il Cario del presidente (Recep Tayyip) Erdogan riflettono l'intenzione di iniziare una nuova amicizia e cooperazione tra i due Paesi". Lo ha affermato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, come riferisce Anadolu, dopo essere atterrato ad Ankara in occasione della sua prima visita ufficiale in Turchia, dove è stato accolto all'aeroporto Esenboga da Erdogan.



Dopo avere interrotto i rapporti in seguito alla destituzione dell'ex presidente egiziano Mohammed Morsi nel 2013, a partire dal 2021 Erdogan e Al-Sisi hanno iniziato un processo per ristabilire le relazioni e nel febbraio del 2024 il presidente turco si è recato in visita ufficiale in Egitto, per la prima volta in 12 anni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA