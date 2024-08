Media, governo Israele vota per forze Idf nel corridoio Filadelfia

ROMA - Il gabinetto politico di sicurezza ha votato a favore del mantenimento delle forze dell'Idf nel corridoio Filadelfia come parte di un possibile accordo con Hamas. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant è stato l'unico a opporsi alla decisione, otto hanno votato a favore e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir si è astenuto. Secondo fonti, le mappe dell'Idf delle forze rimaste sull'asse sono state adottate dagli Stati Uniti come parte del piano per la restituzione degli ostaggi. Lo riporta Ynet.



I ministri del governo hanno sostenuto nella discussione che "questa decisione avvicina la possibilità di un accordo sugli ostaggi", anche se questo è il punto di contesa principale con Hamas e l'Egitto. Secondo i ministri, la decisione chiarisce ad Hamas che "dovrà scendere a compromessi sulla questione di Filadelfia, proprio come ha fatto sulla sua richiesta di porre fine alla guerra".



Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato nel corso della riunione che i fatti del 7 ottobre sono stati possibili perchè il corridoio Filadelfia non era sotto il controllo israeliano. Secondo Netanyahu, i cittadini di Gaza hanno fatto passare di nascosto innumerevoli armi attraverso il confine tra Egitto e Gaza, che sono state utilizzate dalle organizzazioni terroristiche di Gaza. Il premier ha sottolineato che questa situazione "non si ripeterà" e che questa volta Israele è determinato a mantenere questo confine nelle sue mani.





