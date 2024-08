Presidenziali in Tunisia, rientra in corsa il candidato Zenaidi

TUNISI - Il tribunale amministrativo di Tunisi ha accettato il ricorso in appello di Mondher Zenaidi, ex ministro di Ben Ali e dal 2011 esule a Parigi, riammettendolo alla corsa per le elezioni presidenziali del 6 ottobre prossimo.



Lo ha reso noto il portavoce del tribunale amministrativo della capitale Fayçal Bouguerra, rilanciato dalla radio locale Mosaique Fm.



In attesa dell'esito del ricorso di Imed Daimi, Zenaidi dunque si va ad aggiungere ai quattro candidati già ammessi, ovvero: il segretario del partito Echaab, il panarabista Zouhair Maghzaoui, il presidente uscente Kais Saied e l'ex deputato di Tahya Tounes e leader del piccolo partito Azimoun, Ayachi Zammel, il presidente del partito Lavoro e Realizzazione, ex figura di spicco dell'islamico Ennhadha, Abdellatif Mekki.



La lista finale degli ammessi alle presidenziali sarà annunciata dall'Alta Autorità Indipendente per le elezioni (Isie) il 3 settembre.





