'Hamas accetta tregua a Gaza per le vaccinazioni antipolio'

TEL AVIV - Secondo il sito di informazione al Araby al Jadeed, Hamas ha accettato di mantenere quella che presenta come una tregua umanitaria di sette giorni a Gaza per dare spazio alla campagna di vaccinazione contro la poliomielite a Gaza. Ieri sera l'ufficio del primo ministro ha negato di aver autorizzato la tregua, ma ha confermato di aver approvato "la designazione di alcune aree nella Striscia". Il portavoce di Hamas Jihad Taha ha dichiarato in un'intervista che il gruppo fondamentalista palestinese sta esortando tutte le parti a portare avanti l'iniziativa di tregua temporanea, sostenendo che a Israele non deve essere consentito di "eludere o procrastinare e mettere in atto alternative specificando i luoghi in cui avviare il processo di vaccinazione e non impegnandosi in alcuna tregua umanitaria".



Al Jadeed cita fonti egiziane anonime che si aspettano che una tregua entri in vigore entro pochi giorni e duri dai 3 ai 5 giorni, escludendo i luoghi della Striscia in cui opera L'Idf.



La tregua, che sarebbe stata discussa da Egitto e Stati Uniti la scorsa settimana, sarebbe indipendente da qualsiasi accordo tra Israele e Hamas.



L'Onu si sta preparando a vaccinare circa 640.000 bambini a Gaza, dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che un neonato di 10 mesi è rimasto paralizzato dal poliovirus di tipo 2, il primo caso del genere nel territorio in 25 anni.





