Amb. Israele, 'credo nel lavoro con l'Onu, ma deve cambiare'

(ANSAmed) - NEW YORK, 22 AGO - "Credo nel lavoro con l'Onu, ma l'Onu deve cambiare. Non posso accettare che dopo l'attacco di Hamas il 7 ottobre non abbiamo sentito una condanna del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale, dopo quello che è accaduto il fatto che questo palazzo sia in silenzio è inaccettabile". Lo ha detto il neo ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, prima della riunione del Consiglio di Sicurezza sul Medio Oriente. "Avevamo un cessate il fuoco prima del 7 ottobre - ha aggiunto - Quando Hamas sarà sradicato potremo iniziare a parlare di ricostruzione di Gaza". (ANSAmed).

