Hamas chiede ai musulmani una protesta di massa per venerdì

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 AGO - Hamas ha chiesto proteste di massa venerdì per celebrare "una giornata per difendere Gaza, Gerusalemme e Al-Aqsa", come riferiscono i media israeliani. Hamas ha chiesto ai musulmani della Cisgiordania, di Gerusalemme e del resto di Israele, di recarsi alla moschea di Al-Aqsa e a barricarsi al suo interno per "sventare i tentativi degli estremisti di profanarla".L'appello arriva nel 55mo anniversario di un incendio doloso nel terzo luogo più sacro per i musulmani, compiuto da un cristiano australiano il 21 agosto 1969, che distrusse parti della struttura. Sebbene il piromane avesse agito in modo indipendente, alcuni gruppi palestinesi all'epoca accusarono Israele di aver pianificato l'attacco. Nella sua dichiarazione, Hamas sostiene che Israele è stato "complice" e lo accusa di aver tentato oggi di imporre la propria sovranità sull'intera Spianata delle Moschee, noto agli ebrei come Monte del Tempio, il luogo più sacro dell'ebraismo e il luogo in cui un tempo sorgevano i due templi ebraici. (ANSAmed).

