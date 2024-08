Lammy e Séjourné in Israele per favorire un accordo a Doha

(ANSAmed) - ROMA, 16 AGO - Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, e il suo collega francese Stéphane Sèjourné hanno in programma di recarsi in Israele per incontrare l'omologo israeliano Israel Katz e il ministro agli affari strategici, Ron Dermer. Lo scrive il Guardian, che precisa che il viaggio fa parte di uno sforzo diplomatico internazionale per arrivare a un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, la liberazione degli ostaggi in mano a Hamas e la rinuncia della vendetta iraniana per l'uccisione a Teheran di Ismail Haniyeh, mentre oggi riprenderanno i negoziati a Doha."Questo è un momento molto pericoloso per il Medio Oriente", ha dichiarato Lammy, cittao dal Guardian. "Cresce il rischio che la situazione si avviti fuori da ogni controllo e qualsiasi attacco iraniano avrebbe conseguenze devastanti per la regione", ha aggiunto il titolare del Foreign Office di Londra. (ANSAmed).

