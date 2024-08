Anp, la Russia deve far parte del processo di pace in Medio Oriente

ROMA - L'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) non accetterà in nessun caso l'esclusione della Russia dal processo di pace in Medio Oriente. Lo ha detto il presidente dell'Anp Abu Mazen in un'intervista all'agenzia di stampa statale di Mosca TASS. La Russia "ha sempre cercato e sta cercando vie per una soluzione di pace" e si sta impegnando per "una soluzione giusta alla questione del Medio Oriente in conformità con il diritto internazionale", afferma il leader palestinese.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA