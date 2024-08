Blinken spinge affinchè Hamas partecipi ai colloqui

TEL AVIV - In una telefonata questa mattina con il suo omologo turco, Hakan Fidan, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha discusso dell'importanza che Hamas prenda parte al vertice di giovedì per un accordo di cessate il fuoco, secondo quanto fa sapere il Dipartimento di Stato Usa, citato dal Times of Israel. Hamas due giorni fa ha annunciato che non avrebbe partecipato, chiedendo ai mediatori di convincere Israele ad accettare la proposta aggiornata presentata a luglio. Un'offerta che ha visto Hamas cedere sulla sua richiesta che Israele si impegni per un cessate il fuoco permanente. I funzionari di Hamas risiedono regolarmente in Turchia.



Blinken va in Medio Oriente Oriente per fare tappa, almeno per il momento, in Qatar, Egitto e Israele, come riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali il viaggio non è comunque stato fissato in via definitiva perché anche Blinken sta aspettando di vedere se l'Iran attacca o meno.





