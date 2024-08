Preoccupazione della gente a Gaza per la nomina di Sinwar

DEIR EL-BALAH - La popolazione di Gaza stremata dalla guerra esprime preoccupazione dopo che Hamas ha nominato Yahya Sinwar come nuovo leader, temendo che il suo passato di comandante militare del movimento possa ostacolare gli sforzi per il cessate il fuoco a cui anelano. "Non sappiamo come Hamas stia pensando o cosa li abbia spinti a scegliere Yahya Sinwar come capo, soprattutto quando non si sa dove si trovi", ha dichiarato all'Afp Mohammad al-Sharif, 29 anni, nella città centrale di Gaza, Deir el-Balah. "È un combattente. Come si svolgeranno i negoziati?", ha chiesto lo sfollato originario di Gaza City, aggiungendo: "Non vogliamo altro che la fine della guerra".



Sinwar non è stato più visto dopo l'attacco a Israele del 7 ottobre e molti sostengono che stia operando da uno dei numerosi tunnel sotterranei di Gaza. Ibrahim Abu Daqa, 35 anni, ha fatto eco alla delusione di Sharif per la scelta di Sinwar come successore di Haniyeh, considerato da alcuni un pragmatico: "A mio parere, la nomina di Sinwar a capo di Hamas è stata inappropriata in questa fase critica", ha dichiarato. Anche lui sfollato a Deir el-Balah e originario della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, Abu Daqa ha affermato che la decisione "potrebbe portare a risultati negativi su più livelli, tra cui l'interruzione dei negoziati o il mancato progresso, soprattutto perché Israele lo sta cercando per assassinarlo".

"L'occupazione ha ucciso il negoziatore Ismail Haniyeh. Cosa succederà con il combattente Yahya Sinwar?", ha chiesto.



I residenti palestinesi della Cisgiordania invece hanno dimostrato entusiasmo poichè nell'area Hamas è più popolare del movimento Fatah. "Scegliere Sinwar per guidare il movimento di Hamas è stata un'ottima decisione perché lui vive nel cuore della battaglia e quindi sa esattamente cosa sta negoziando", ha detto Farah Qassem, proprietaria di un caffè a Ramallah, "le sue decisioni deriveranno dalla sofferenza vissuta dalla popolazione di Gaza", ha aggiunto la 54enne. Emad Abu Fokheidah, amministratore di una scuola in un villaggio vicino, ha fatto eco a questo sentimento: "La scelta di Sinwar è stata una decisione saggia e un messaggio all'occupazione (israeliana): la soluzione politica, che Israele ha rifiutato assassinando Haniyeh, verrà solo dalla canna di un fucile", ha detto Abu Fokheidah, 57 anni. Tutte le guerre finiscono con i negoziati e oggi sarà il negoziatore a condurre la battaglia".

