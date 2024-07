Johnson attacca Harris perché sarà assente a discorso Netanyahu

(ANSAmed) - NEW YORK, 24 LUG - Lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Mike Johnson, critica Kamala Harris perché non sarà presente al discorso del premier israeliano Benyamin Netanyahu in Congresso. Una decisione "inconcepibile. Anche il presidente Joe Biden, quando era vicepresidente di Barack Obama, saltò un discorso di Netanyahu al Congresso" nel 2015, ricorda Johnson in un'intervista al New York Post.La vice presidente sarà nelle prossime ore in Indiana e salterà l'atteso discorso di Netanyahu. (ANSAmed).

