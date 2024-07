Turchia, pronti ad essere garanti per il cessate il fuoco a Gaza

(ANSAmed) - ISTANBUL, 12 LUG - "Come Turchia, siamo pronti ad adottare qualunque iniziativa, tra cui essere garanti, prima per la dichiarazione di un cessate il fuoco e poi per stabilire una pace permanente" nella Striscia di Gaza. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un messaggio sui social media riguardo alla sua partecipazione al vertice della Nato a Washington. "Chiedo a tutti i nostri alleati di aumentare la loro pressione sull'amministrazione di (Benjamin) Netanyahu per assicurare un cessate il fuoco e l'invio ininterrotto di aiuti umanitari al popolo di Gaza che da 9 mesi è affamato", ha aggiunto il presidente turco. (ANSAmed).

