Tajani, 'Italia pronta a inviare una missione di pace a Gaza'

(ANSAmed) - WASHINGTON, 12 LUG - "L'Italia è pronta a inviare una missione militare italiana per costruire la pace a Gaza, qualora dovesse esserci una decisione delle Nazioni Unite su richiesta delle parti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto con la stampa italiana dopo una riunione dei ministri degli Esteri del G7, a margine del vertice Nato. "La riunione dei ministri degli Esteri del G7 condanna la decisione del governo israeliano di occupare parte del territorio della Cisgiordania", ha aggiunto, precisando che "lavoriamo per la soluzione a due Stati e l'Italia è pronta a fare la sua parte".La missione, ha spiegato Tajani, "sarebbe finalizzata a ricostruire uno Stato palestinese, una missione a guida araba, ovviamente sotto la bandiera delle Nazioni Unite, modello Unifil". Una missione, ha aggiunto il ministro, "per dar vita ad una organizzazione anche di pubblica amministrazione e di polizia. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità". (ANSAmed).

