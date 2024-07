Israele e Egitto studiano sistema anti contrabbando armi a Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 LUG - Israele e Egitto starebbero studiando, nell'ambito dei negoziati per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi, "un sistema di sorveglianza elettronica" lungo il confine con la Striscia per impedire il contrabbando di armi ad Hamas. Lo hanno riferito, citando fonti egiziane, media internazionali ripresi da quelli israeliani. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ribadito ieri tra le 'linee rosse' per un accordo il controllo del 'Corridoio Filadelfia' e del valico di Rafah, con l'obiettivo di evitare che Hamas si riarmi di nuovo. L'ufficio di Netanyahu ha definito "una completa fake news" che Israele, come riportato da alcuni media internazionali, stia discutendo la possibilità di ritirarsi dal 'Corridoio Filadelfia', al confine tra Gaza e l'Egitto e di cui l'esercito israeliano ha preso il controllo nelle scorse settimane. L'ufficio ha ricordato che "il premier insiste affinché Israele rimanga nel Corridoio Filadelfia', che così ha dato istruzioni ai negoziatori", dopo "averlo spiegato questa settimana ai rappresentanti degli Usa e dopo aver informato ieri sera il governo". (ANSAmed).

