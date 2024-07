(ANSAmed) - ROMA, 09 LUG - Amnesty International critica la condanna ad un anno di reclusione comminata da un tribunale tunisino all'avvocata e opinionista Sonia Dahmani, in base della violazione del decreto anti-fake news. Amnesty chiede in un comunicato l'immediata liberazione di Dahmani, in carcere dall'11 maggio scorso, e il ritiro di tutte le accuse contro di lei.Chiede inoltre la fine dei procedimenti legali e di sicurezza, nonché dei processi per opinioni ed espressioni contro tutti gli oppositori. Amnesty International "mette in guardia dal pericolo di campagne che prendono di mira giornalisti e difensori dei diritti umani, sulla base del decreto 54 anti fake news, sottolineando che si tratta di un primo passo verso la consacrazione della cultura dell'intimidazione e della censura". (ANSAmed).

