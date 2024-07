In Tunisia Saied inaugura un impianto di desalinizzazione

TUNISI - Il presidente tunisino, Kais Saied, ha inaugurato un impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare a Zarat, nel governatorato di Gabes: è quanto si legge in una nota della presidenza di Cartagine, in cui Saied sottolinea che il problema dellla scarsità di acqua in Tunisia è vecchio, ma si è aggravato negli ultimi anni.



"La Tunisia, come altri Paesi che soffrono per la mancanza di precipitazioni, è di fatto vittima delle politiche globali che non ha scelto e non è mai stato uno dei loro creatori, ma piuttosto una delle loro vittime", ha aggiunto. Il nuovo impianto, che può trattare 50.000 metri cubi di acqua al giorno, fa parte del programma strategico della Compagnia nazionale per lo sfruttamento e la distribuzione dell'acqua (Sonede), volto a rafforzare e garantire le risorse idriche nel sud-est entro il 2035. Un progetto che andrà a beneficio di 1,1 milioni di abitanti.





