Missione Ue in Libia sulla gestione della migrazione

(ANSAmed) - BRUXELLES, 02 LUG - "A completamento della sua visita in Libia, la Missione tecnica dell'Ue sulla governance della migrazione e la gestione delle frontiere basate sui diritti umani si è riunita anche a Bengasi: le discussioni hanno incluso una revisione delle possibili aree di cooperazione tecnica sulla base di una valutazione della situazione al confine". Lo scrive su X l'ambasciatore dell'Ue in Libia, Nicola Orlando."Il proficuo scambio - dice Orlando - ha toccato aspetti chiave della governance della migrazione: assistenza umanitaria, con particolare attenzione ai rifugiati sudanesi; accesso delle Nazioni Unite ai punti di sbarco e ai centri di detenzione; aumento dei rimpatri volontari; conduzione umana delle operazioni di salvataggio in mare e nel deserto; lotta al contrabbando e al traffico di esseri umani"."Le parti - aggiunge - hanno individuato possibili aree di potenziamento del partenariato Ue-Libia, al fine di promuovere l'unità, la stabilità e l'efficacia del controllo delle frontiere libiche". (ANSAmed).

