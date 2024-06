Al Sisi in pellegrinaggio alla Mecca, incontra Bin Salman

(ANSAmed) - IL CAIRO, 17 GIU - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi è rientrato al Cairo questo pomeriggio dopo aver compiuto il pellegrinaggio dell'Hajj in Arabia Saudita. Lo ha riferito il portavoce della presidenza, Ahmed Fahmy.Durante il suo viaggio, Al Sisi ha avuto un "incontro fraterno" nella città di Mina - afferma il portavoce - con il principe ereditario saudita e primo ministro, Mohammed bin Salman, con il quale si è complimentato per "la regolare organizzazione dei rituali del pellegrinaggio, i servizi forniti a milioni di pellegrini e l'assistenza fornita per ogni aspetto, in un'atmosfera spirituale piena di sicurezza, protezione e conforto".Ha poi augurato una buona festa del Sacrificio a tutti i musulmani invocando la speranza di "bontà, prosperità e benedizioni" per l'Egitto, l'Arabia Saudita e tutte le nazioni arabe e islamiche".Il presidente egiziano, durante la sua permanenza in Arabia Saudita, ha pregato nella Moschea del Profeta Maometto a Medina, ha visitato a tomba del Profeta, e si è poi recato a La Mecca per i rituali dell'Hajj.Egitto e Arabia Saudita, da sempre rivali per la leadership del Medio Oriente, si sono ultimamente avvicinati sia per la comunità di intenti rispetto al conflitto tra Israele e Hamas e il futuro della Palestina, sia per importanti collaborazioni commerciali e finanziarie. (ANSAmed).

