(ANSAmed) - BRUXELLES, 11 GIU - "L'Ue invita Israele e tutte le parti coinvolte a rispettare il diritto internazionale umanitario per evitare ulteriori spargimenti di sangue tra civili innocenti: il momento di agire è adesso". Lo ha dichiarato dalla Giordania il Commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič."È assolutamente necessario un cessate il fuoco per fornire aiuti salvavita a chi ne ha bisogno e per garantire il rilascio degli ostaggi. Il lavoro vitale del personale delle agenzie delle Nazioni Unite, che è stato attaccato in questa crisi come raramente nella storia, deve essere protetto e agevolato".(ANSAmed).

