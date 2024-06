Marrakech celebra il Made in Italy in stile 'Dolce Vita'

(ANSAmed) - MARRAKECH, 10 GIU - Nella cornice spettacolare del parco acquatico di 'Oasiria', a Marrakech, la comunità italiana ha festeggiato se stessa e il Made in Italy a qualche giorno di distanza dalla ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica. Un party in bianco, con oltre 1.200 ospiti, che si sono ritrovati tra palme e piscine, mentre sul grande schermo approntato per la serata scorrevano le immagini della 'Dolce Vita' di Fellini. Organizzata dall'associazione 'MedinaItaly', la 'Fète italienne' di Marrakech alla sua seconda edizione, ha riunito imprenditori, artigiani e commercianti, un'occasione per conoscere meglio la comunità e per stringere nuove collaborazioni. Tra gli altri, una delegazione di 16 imprenditori italiani guidati dal network VIA (Vado in Africa) e interessati al Marocco, ha avuto l'opportunità di intavolare discorsi e conoscere la rete di expats in città. La serata ha offerto uno spaccato di gusto italiano, con la rappresentanza di chi tra ristoratori, importatori e imprenditori, porta il testimone delle bontà Made in Italy in Marocco. C'erano tra gli altri, Vita Nova, la Bottega, La Sicula, Black Pan, Sor'Antonia, la Taverna Bolognese in trasferta da Essaouira e Raviolo Lab che hanno sciorinato prelibatezze. Il settore del lusso e degli accessori di moda era rappresentato da marchi di profumi quali 'Roh parfume' e di bigiotteria come 'Chiara BCN' e 'Arty by Romy', tra i banchi degli espositori che hanno improvvisato un mercatino all'aperto c'era anche l'associazione 'Zawyaty' che recupera giovani disagiati della medina e li forma ai mestieri dell'artigianato. La serata si è conclusa con una lotteria, che ha assegnato premi offerti dalle imprese italiane di Marrakech, mentre sul palco, Mara Oxum, intonava canzoni del repertorio pop italiano. (ANSAmed).

