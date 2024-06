Blinken: 'I Paesi arabi premano su Hamas per la tregua'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 GIU - Antony Blinken ha lanciato un appello ai Paesi arabi, perché facciano "pressione" su Hamas affinché accetti la tregua con Israele. Per il segretario di Stato americano, che oggi è tornato in missione in Medio Oriente, con prima tappa al Cairo, la "stragrande maggioranza" degli israeliani e dei palestinesi vuole la pace.Al Cairo Blinken ha incontrato il presidente egiziano, Abdelfattah al-Sisi, che ha sottolineato con l'interlocutore la necessità di porre fine alla guerra a Gaza e di impedire l'allargamento del conflitto, e di progredire verso la soluzione a due Stati.Il portavoce ufficiale della Presidenza della Repubblica ha affermato che l'incontro è stata l'occasione per fare il punto sugli ultimi sviluppi degli sforzi congiunti per raggiungere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e lo scambio tra ostaggi e detenuti, ed è stato concordato di intensificare gli sforzi in questo senso. Durante l'incontro si è discusso anche degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Al Sisi ha confermato l'impegno egiziano per fare il più possibile, nonostante gli ostacoli posti dalla parte israeliana. Il segretario di Stato americano ha affermato l'apprezzamento dell'amministrazione statunitense per gli sforzi egiziani in corso a livello politico e umanitario, e la sua volontà di continuare il lavoro congiunto e il coordinamento tra i due paesi per ripristinare la sicurezza e la pace nella regione."L'incontro - ha concluso il portavoce - ha visto anche entrambe le parti affermare la forza del partenariato strategico egiziano-americano e la volontà dei due Paesi di continuare il loro coordinamento congiunto su vari argomenti e questioni".Dopo l'incontro con al-Sisi, Blinken è ripartito per Israele.(ANSAmed).

