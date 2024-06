Partito religioso Shas sostiene proposta intesa su tregua

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 GIU - Il partito religioso Shas - che è nel governo di Benyamin Netanyahu - si è schierato per l'intesa sulla roadmap che riporti a casa gli ostaggi israeliani. "E' stato deciso di sostenere pienamente la proposta - ha fatto sapere Shas - che comprende misure di vasta portata per il ritorno dei rapiti e l'osservanza dei precetti per il riscatto dei prigionieri". "Sosteniamo la proposta e rafforziamo il premier e il Gabinetto di Guerra affinché resistano a tutte le pressioni, portino l'accordo a una conclusione e salvino la vita di molti dei i nostri fratelli e sorelle che sono nella difficoltà e in cattività". (ANSAmed).

