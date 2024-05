Il primo ministro sloveno in visita ufficiale in Algeria

Il primo ministro sloveno Robert Golob è arrivato oggi in Algeria per una visita ufficiale. Lo ha riferito la televisione di Stato algerina, precisando che Golob ha avuto colloqui bilaterali con il Capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune, presso il palazzo presidenziale di El Mouradia di Algeri.Al suo arrivo all'aeroporto internazionale Houari Boumediene della capitale questa mattina, il dirigente sloveno è stato ricevuto dal suo omologo algerino, Nadir Larbaoui.La compagnia petrolifera nazionale Sonatrach ha firmato un contratto con la società slovena Geoplin nell'autunno del 2022 per approvvigionare il Paese europeo con 300 milioni di metri cubi di gas all'anno attraverso il gasdotto Transmed, che collega l'Algeria all'Italia passando per la Tunisia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA