(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 MAG - Il leader egiziano di opposizione Ahmad al-Tantawi è stato arrestato questa mattina in tribunale dopo la condanna a un anno di reclusione con l'accusa di irregolarità nella campagna elettorale di febbraio, in cui aveva sfidato il poi riconfermato presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. Lo ha detto all'Afp l'avvocato Nabeh Elganadi.La corte ha anche confermato condanne a un anno contro 21 membri della sua campagna elettorale. La condanna d'appello confermava una condanna a un anno di reclusione in primo grado."La sentenza, accompagnata dai lavori forzati, è stata confermata e lui è stato arrestato in aula", ha detto l'avvocato Nabeh El-Ganadi. (ANSAmed).

