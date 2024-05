Capo del Mossad nomina il suo nuovo vice, si tratta di 'A'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 MAG - Il capo del Mossad, David Barnea, ha annunciato di aver nominato 'A' come suo vice al comando dell'Istituto. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier israeliano. 'A' (il nome in codice) - che sostituirà 'H' in carica dal 2021 - è da lungo tempo nel Mossad ed è un esperto nel settore delle operazioni "basate su fonti umane (Humint)".(ANSAmed).

