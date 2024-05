Il principe ereditario saudita rassicura sulla salute del re

(ANSAmed) - RIAD, 21 MAG - Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha rassicurato oggi sulla salute di suo padre, l'anziano monarca del Regno del Golfo, che ha 88 anni e soffre di un'infezione polmonare.Il principe, leader de facto dell'Arabia Saudita, "rassicura tutti sulla salute del custode delle due sante moschee", ovvero il re Salman, ha scritto l'agenzia di stampa ufficiale Spa. Il principe ha anche espresso la sua "gratitudine a tutti coloro che si sono informati sulla salute del re Salman", e hanno pregato per la sua "pronta guarigione". Domenica la Corte reale ha dichiarato in un comunicato che il re soffre di un'infezione polmonare ed è in cura con antibiotici.Il re Salman bin Abdulaziz è alla guida dal 2015 dell'Arabia Saudita, il più grande esportatore di greggio al mondo, anche se il paese è di fatto governato quotidianamente dal figlio 38enne, Mohammed bin Salman, nominato principe ereditario nel 2017.(ANSAmed).

