Fonti Ue, peggiorano le condizioni per i rifugiati siriani

(ANSAmed) - BRUXELLES, 21 MAG - L'annuale conferenza sulla Siria di Bruxelles - in programma martedì prossimo in contemporanea con il Consiglio Affari Esteri, appositamente per garantire la più alta partecipazione possibile - ha l'obiettivo di "tenere alta" l'attenzione sul Paese ma, soprattutto, di raccogliere quante più promesse possibile di finanziamento poiché i grandi donatori, come il World Food Program (Wfp-Pam) "stanno tagliando" il loro impegno e la situazione sul campo, nella regione, "sta peggiorando". Lo fa sapere un alto funzionario europeo."Ad oggi - ha aggiunto - non ci sono le condizioni per un ritorno sicuro dei rifugiati in Siria e questa è colpa del regime siriano". Per il 2024 la Commissione conferma il contributo di circa 150 milioni di euro. Ma i mezzi dell'Ue non bastano. Il Wpf, per esempio, da 5 milioni di persone ne assisterà solo 1 milione. Alla conferenza sono invitate circa 100 delegazioni, tra queste ben 27 agenzie dell'Onu. (ANSAmed).

