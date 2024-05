Tunisia: Saied convoca alcuni ambasciatori su ingerenze esterne

(ANSAmed) - TUNISI, 16 MAG - Il presidente tunisino Kaïs Saïed ha incaricato il segretario di Stato presso il ministero degli Esteri, Mounir Benarjiba, di convocare "un certo numero di ambasciatori stranieri" per informarli della protesta della Tunisia contro "l'ingerenza esterna nei suoi affari interni". Lo ha reso noto la presidenza di Cartagine in un comunicato.Saied ricorda quanto affermato nella premessa della Costituzione, ovvero che "il popolo tunisino rifiuta che qualcuno si intrometta nei suoi affari interni". Il riferimento è alle dichiarazioni di Francia, Stati Uniti e Ue sui recenti arresti di giornalisti e avvocati.In un video dell'incontro dell'incontro con Benarjiba pubblicato dalla presidenza, Saied ribadisce che, mentre questi Paesi (senza citarli) interferiscono negli affari tunisini ed esprimono la loro preoccupazione, la Tunisia non si è mai intromessa nei loro affari interni. Infine il presidente ricorda le persecuzioni contro coloro che hanno dimostrato il loro sostegno alla causa palestinese. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA