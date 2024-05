Hamas, noi ancora pronti ad accordo, Israele no e ostacola aiuti

Uno dei leader di Hamas, Mahmoud Al-Mardawi, ha detto all'emittente statale egiziana Al Qahera che "la nostra mano è sempre tesa all' accordo" di cessate il fuoco e scambio tra ostaggi e prigionieri che "l'occupazione israeliana ha cercato di ostacolare", come "ostacola gli aiuti al popolo di Gaza", promuovendo "una narrazione illogica"."L'Egitto - ha detto Al Mardawi - "ha compiuto ogni sforzo possibile per raggiungere un cessate il fuoco, ma l'occupazione israeliana ha cercato di ostacolare l'accordo e ha fatto affidamento sulla forza militare per costringere i palestinesi alla sottomissione". Per questo "Il Cairo non coopererà con l'occupazione israeliana, che si è rivoltata contro l'accordo e cerca di commercializzare una narrazione che non è conforme alla logica"."Il popolo palestinese - ha detto ancora il rappresentante di Hamas - sta conducendo una guerra di liberazione il cui prezzo è pagato dalle sue vittime, soprattutto alla luce dell'insistenza israeliana nell'usare e fare affidamento su metodi di pressione militare per costringere i palestinesi alla resa"."Nessun negoziato andrà avanti sotto il fuoco e l'occupazione", ha concluso, aggiungendo che "solo il popolo palestinese ha il diritto di decidere chi governerà la Striscia di Gaza".

