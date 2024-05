Governo Israele respinge Risoluzione su Palestina all'Onu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAG - Il governo israeliano ha respinto all'unanimità, su proposta del premier Benyamin Netanyahu, la recente Risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu che consente alla Palestina di diventare membro delle Nazioni Unite. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier."Non daremo una ricompensa per il terribile massacro del 7 ottobre.Non permetteremo loro - ha detto Netanyahu - di creare uno stato terrorista dal quale possano attaccarci ancora più forte"."Nessuno - ha aggiunto il premier - impedirà a Israele, di esercitare il nostro diritto fondamentale di difenderci, né l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite né in qualsiasi altra entità. Staremo insieme a testa alta per difendere il nostro Paese".La decisione di oggi del governo - annunciata nel giorno in cui i palestinesi celebrano la Nakba - comporta che per Israele "non cambia lo status delle aree contese, non conferisce alcun diritto e non pregiudica alcun diritto dello Stato di Israele e del popolo ebraico nella Terra d'Israele".Inoltre, la decisione dell'Onu " non costituirà una base per futuri negoziati e non ha alcuno scopo per promuovere una soluzione pacifica".Israele ha sempre sostenuto che la nascita dello stato palestinese deve essere affidata alle trattative dirette tra le parti. (ANSAmed).

