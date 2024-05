'Israele ha chiesto che l'Anp gestisca il valico di Rafah'

TEL AVIV - Israele ha chiesto che sia l'Autorità nazionale palestinese (Anp) di Abu Mazen a gestire il valico di Rafah di Gaza con l'Egitto. Lo sostiene il sito Axios, che cita quattro fonti diverse, come riporta il Jerusalem Post. Secondo Axios, se così fosse, sarebbe la prima volta che Israele coinvolge l'Anp in fatti relativi alla guerra a Gaza.



Una posizione diversa da quella sostenuta finora da Israele che non vuole il coinvolgimento dell'Anp nella Striscia.



Attualmente il valico - che è sotto controllo dell'Idf dopo l'operazione militare avviata nei giorni scorsi - è chiuso e le organizzazioni internazionali ne hanno chiesto l'immediata riapertura per gli aiuti umanitari.

