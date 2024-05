Unrwa, 'richiuso il valico di Kerem Shalom, Israele apra'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 08 MAG - L'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi Unrwa sostiene in una nota che, contrariamente a quanto annunciato in mattinata da Israele, entrambi i valichi verso la Striscia di Gaza di Kerem Shalom e Rafah restano chiusi e ne sollecita "l'immediata riapertura".L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che le autorità israeliane avrebbero richiuso il valico di Kerem Shalom questo pomeriggio, dopo l'ingresso di un unico camion di carburante consegnato all' Unrwa, e dopo vari giorni di chiusura. "I due valichi sono chiusi e noi chiediamo la loro riapertura" - ha detto la portavoce dell'Agenzia Juliet Touma, spiegando che si è reso necessario razionare il carburante e il fabbisogno giornaliero per scopi umanitari. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA